Количество заразившихся «ковидом» петербуржцев на текущей неделе выросло на 9%

В Петербурге вновь наблюдается прирост заболеваемости по показателям за минувшие сутки. Так, в субботу,13 марта, зафиксировано на 8, 87% больше случаев инфицирования вирусом COVID-19, чем в субботу на прошлой неделе. Об этом сообщает оперативный штаб по Петербургу.

За прошедшую субботу в городе выявлено 1 362 новых пациентов с диагнозом «ковид», 6 марта показатель составлял 1 251 человек. Однако положительная динамика наблюдается в общем количестве пациентов. Так, в стационарах за неделю количество пациентов, зараженных коронавирусом, сократилось на 3,5% по сравнению с показателями предыдущей недели.