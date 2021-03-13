305 тысяч петербуржцев привились от «ковида»

В Петербурге стало известно количество человек, привившись от коронавируса. Информация стала доступна после рабочего объезда губернатора города Александра Беглова по медучреждениям Кронштадтского и Курортного районов.

С появлением пунктов вакцинации от вируса COVID-19 защитили себя 305 тысяч человек. Однако оба компонента препарата ввели только 195 тысяч петербуржцев.

Глава города обратился к петербуржцам и призвал прийти на вакцинацию.

«Прививочный цикл составляет 21 день. Поэтому лучше привиться сейчас. В дачных поселениях планируется организовать выездные бригады. Но там будет прививку сделать сложнее. В городе для этого лучшие условия», — добавил Беглов.