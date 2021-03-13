К третьей волне готовы: петербургский транспорт ежедневно готовят к новой вспышке заболеваемости населения

Петербург продолжает готовиться к третьей волне коронавируса. В частности, 9 марта состоялось заседание малого правительства, где обсуждались вопросы о готовности города принять «третий удар» вируса COVID-19.

Особую важность в готовности города представляет городской транспорт, где петербуржцы находятся каждый день в замкнутом пространстве. В связи с этим председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков 12 марта заверил, что дезинфекция общественного транспорта осуществляется ежедневно в полном объеме.

«Сейчас общественный транспорт работает в особом режиме с учетом всех мер, которые принимаются в том числе по своевременной обработке салонов, всего нашего подвижного состава по особому расписанию, которое призвано в первую очередь обеспечить транспортную работу в Санкт-Петербурге, сделать ее максимально безопасной для пассажира», - прокомментировал ситуацию Кирилл Поляков.

Общественный транспорт города на Неве каждый день перед первым рейсом дезинфицируется антисептиками, которые рекомендовал ранее Роспотребнадзор.