За сутки более 25 тысяч петербуржцев сдали тесты на наличие COVID-19

За минувшие сутки в Северной столице обследование на наличие инфекции коронавируса прошли 25 425 человека. За последнюю неделю ежедневно наблюдается прирост желающих сдать тест на COVID-19. В связи с этим власти Петербурга продолжают увеличивать мощности, добавляю новые пункты вакцинаций и лабораторий для сдачи тестов.

Данные по количеству тестов на 13 марта предоставил оперативный штаб по борьбе с пандемией. Кроме того, известно о 10 644 вызовах в Единую информационно-справочную службу по региону, которые успешно обработали сотрудники, ответит на все вопросы по коронавирусу.