В Петербурге полицейский навестил избитую им на акции протеста женщину, не соблюдая санитарные нормы

По информации, которая была предоставлена управлением Росздравнадзора по Санкт-Петербургу, полицейский не должен был входить в палату к Маргарите Юдиной, которую он ударил на митинге.

Напомним, инцидент произошел 23 января по время несанкционированной акции протеста. Сотрудник правоохранительных органов ударил 54-летнюю женщину ногой в живот после того, как она пыталась узнать, за что был задержан молодой человек, которого вели полицейские.

На следующий день полковник Сергей Музыка посетил больницу, в которой находилась пострадавшая, чтобы принести ей извинения. Однако, мужчина не имел права заходит в палату – в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе допустили нарушение эпидемиологических правил.