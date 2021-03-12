В Петербурге прирост новых инфицирований «ковидом» продолжает держаться на отметке в одну тысячу

За минувшие сутки в России зафиксировано 9 794 новых случая заражения коронавирусом. Так, на 12 марта в стране насчитывается 4 370 617 заразившихся за весь период пандемии, вызванной инфекцией COVID-19.

Первое место по ежедневному приросту занимает Москва. Петербург находится на втором месте. В Северной столице за сутки выявлено 957 новых случая заболеваний коронавирусом.

За весь период пандемии в России погибло 91 220 человек с диагнозом «ковид» или с осложнениями в виде пневмонии. Выздоровевших насчитывается почти столько же, сколько и заболевших – 3 973 029 человек.