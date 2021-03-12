За минувшие сутки на наличие вируса COVID-19 проверилось более 22 тысяч петербуржцев

За последний день 22 946 петербуржца сдали тест на наличие вируса COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб 12 марта. Кроме того, в Северной столице продолжает работать информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса.

Так, по номеру 122 петербуржцы позвонили 10 695 раз. Также в городе продолжает функционировать портал #мывместе, в котором трудятся 1423 волонтера. За все время работы удалось успешно обработать 6 012 заявок. Желающим получить помощь нужно позвонить по номеру портала - 8-800-200-34-11. Кроме того, петербуржцы продолжают получать гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.