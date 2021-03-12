Петербургские врачи поделились историей о самой необычной и достойной кино победе над «ковидом»

В больнице Святого Георгия петербургские врачи сообщили о «чуде». Медики рассказали о пациенте с COVID-19, у которого в первый день нахождения в больнице сердце отказало более 10 раз. Реаниматологи признали, что столько раз подряд реанимационные мероприятия они проводили впервые за всю жизнь.

Известно, что пациенту 30 лет и он имеет предрасположенность к образованию тромбов. Заразившись коронавирусом, ситуация сильно ухудшилась. По прибытии в больницу, мужчину не отдавали в приемное отделение, а отправили сразу в реанимационное.

«Антон не помнит, как умирал, только момент поступления в больницу и уже нахождение в реанимации после возвращения к жизни. Рассказывает, что врачи тревожились за его состояние, даже когда уже дышал без аппарата искусственной вентиляции легких и разговаривал», - отмечают врачи.

На данный момент Антон выписан из больницы и прекрасно себя чувствует.