С понедельника в Петербурге снимут некоторые "антиковидные" ограничения

В Городском районном суде Петербурга с 15 марта отменят временные ограничения, введенные рани из-за пандемии коронавируса. Так, петербуржцы смогут заходить в здания, как и прежде, а также приходить на личный прием. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно новому постановлению, с понедельника в здание суда смогут заходить любые граждане. В период пандемии это разрешалось только участникам процесса. Кроме того, возобновится личный прием населения. Люди смогут подавать заявления и получать документы в штатном режиме.

Однако не стоит забывать про средства индивидуальной защиты. Маски и перчатки по-прежнему необходимы для входа в здание.