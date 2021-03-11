Цивилев хочет ввести мобильные пункты для вакцинации от «ковида»

Алексей Цивилев, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, в четверг, 11 марта, выступил с идеей о создании мобильных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции для лежачих больных. С этим предложением он обратился к вице-губернатору города Олегу Эргашеву, который курирует сферу здравоохранения.

Ранее к Цивилеву обращалась жительница Северной столицы, родственнику которой отказывались делать прививку от Covid-19, в связи с тем, что он не может прийти. Врачи отказались вводить препарат, объясняя это тем, что нет соответствующего указа для прививания данной категории больных.