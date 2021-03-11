В Петербурге стало не хватать вакцин от «ковида» для горожан

В Санкт-Петербурге в последнее время стало не хватать первых доз вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции.

Жители Северной столицы сообщают, что им стали отказывать в вакцинации. Наиболее сложная ситуация с прививками возникла на Васильевском острове. Однако сообщается, что дефицита во второй дозе вакцины пока нет.

Следующая поставка вакцины в Петербург ожидается только на следующей неделе. По предварительной информации в регион поступит около 60 тысяч доз, которых хватит на 8-10 дней.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцы стали в 2,5 раза чаще умирать от инсульта при наличии коронавируса.