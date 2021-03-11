Более 19 тысяч петербуржцев обследовали на наличие COVID-19

Положительные данные по Петербургу не позволяют говорить о победе над коронавирусом. Однако в городе заметно снизилось количество новых инфицировании за последнюю неделю на 31%, а количество госпитализаций с диагнозом «ковид» или осложнениями в виде пневмонии снизилось на 45%. Ранее специалисты отмечали, что праздники стали причиной всплеска заболеваемости.

Кроме того, за минувшие сутки в городе 19 164 петербуржца обследовались на наличие инфекции COVID-19.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 19164 человека. В единую службу по вопросам пандемии по номеру 122 обратились 9915 горожан», - отмечает администрация Северной столицы.