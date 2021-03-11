Количество инсультов среди пациентов с «ковидом» выросло в 8 раз

Среди пациентов, инфицированных вирусом COVID-19, резко возросло количество инсультов. Частота возникновений увеличилась в 8 раз. При этом летальные исходы участились в 2,5 раза. Об этом сообщает Игорь Возняк, главный внештатный невролог комитета по здравоохранению Северной столицы.

Причиной прироста случаев инсульта считают особенность протекания коронавируса. Известно, что «ковид» поражает сразу все сосуды в организме. Поэтому особая опасность грозит тем, у кого имеются заболевания по типу сахарного диабета, васкулиты или артеросклероз. При этом возраст не будет иметь значение.

«Является ли коронавирус фактором, который реализовал для людей страшный шанс умереть от инфаркта или инсульта? Конечно, увеличил», — добавил Возняк.

