В НИИ сообщили, что в Петербурге более 50% населения имеет антитела к коронавирусу

В Петербурге около половины горожан имеют антитела к вирусу COVID-19. Об этом сообщает Дмитрий Лиознов, исполняющий обязанности директора в НИИ гриппа им. Смородинцева. Соответствующее заявление было сделано на ХII конгрессе педиатров России.

Согласно данным на конец февраля, в Северной столице около 50% жителей имеют антитела к «ковиду». В этом число входят переболевшие вирусом, а также те, кто прошел вакцинацию. Кроме того, специалист отметил, что необходимый минимум для формирования коллективного иммунитета – это 70% населения, имеющего антитела к коронавирусу.

В России показатель гораздо ниже – 25% населения имеет антитела к COVID-19.