В Петербурге спор пенсионеров за парковочное место закончился выстрелом

На парковке Дунайского проспекта пенсионеры не поделили машиноместо. В результате один из пожилых петербуржцев достал аэрозольный пистолет и выстрелил в другого. Инцидент произошел во дворе 51-го дома второго корпуса днем 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

«68-летний мужчина выстрелил в своего 71-летнего оппонента из аэрозольного пистолета», – отмечают в ведомстве.

Пенсионеры устроили настоящее сражение за право припарковать свою машину во дворе. Правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства происшествия на Дунайском проспекте.