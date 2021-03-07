В Санкт-Петербурге замедлился темп спада заболеваемости COVID-19

Если привести в сравнение с данными прошлой недели, то распространение коронавирусной инфекции замедлилось, однако число новых заболевших граждан стало снижаться медленнее, чем это было на инувшей неделе.

Рост составит 0,72 процента. Вместе с этим количество госпитализированных пациентов стало больше на почти три процента. Число выздоровевших от коронавируса граждан выросло на почти десять процентов.

Более того, местные городские власти выражают недовольство из-за темпов вакцинации петербуржцев. Так, с начала вакцинации сделали прививку от коронавирусной инфекции 280 000 горожан. Из этого числа только 147 тысяч прошли оба этапа вакцинации.

На данный момент в Петербурге имеется в наличии 68 тысяч неизрасходованных комплектов отечественного препарата.