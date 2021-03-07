Повторная вакцинация не будет возможна, если первый укол не дал антител

От местных ителей Санкт-Петербурга начали поступать жалобы на проблемы с эффективностью препарата вакцины "Спутник V".

У некоторых граждан даже после прохождения двух этапов вакцинации, сохраняется маленькое количество антител.

Накануне в НИЦ имени Гамалеи предложили данным гражданам проходить повторную вакцинацию, но по разрешению врача. Однако в городском комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга выразили противоположную позицию.

В городском ведомстве сообщили, что по инструкции к применению препарата, не предусматрено повторное прохождение прививания при малом количестве антител.