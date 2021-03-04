В Петербурге заболеваемость «ковидом» выросла на 426% за прошедшую неделю

В Северной столице вновь замечен рост заболеваемости инфекцией COVID-19 среди горожан. Кроме того, увеличилось и количество госпитализация, в том числе и с пневмонией. Об этом сообщает оперативный штаб.

За минувшие семь дней пациентов, заразившихся коронавирусом стало на 426,85% больше, чем неделей ранее. Так, неделю назад было зафиксировано 324 новых случая заражения «ковидом», а 4 марта зарегистрировано 1707 инфицирования.

«Главное средство, которое может предотвратить новый подъем заболеваемости, - массовая вакцинация населения города», — комментируют ситуацию власти региона.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал 23 тысяч петербуржцев, сдавших за минувшие сутки тест на наличие коронавирусной инфекции.