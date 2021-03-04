За последние сутки тест на Covid-19 сдали более 23 тысяч петербуржцев

Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщила, что в Северной столице за последние сутки тесты на коронавирусную инфекцию сдали 23 тысячи 641 человек.

По номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам коронавируса позвонили 5084 петербуржца. В случае необходимой помощи, гражданам нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За все время волонтеры помогли 5795 жителям Северной столицы.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что аналитики не исключают тот факт, что в Петербурге начнется новы всплеск заболеваемости вирусом.