В Комздраве Петербурга сообщили о новой волне коронавируса

Дмитрий Лисовец, глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, сообщил, что третья волна коронавирусной инфекции может начаться в мае этого года.

«Число госпитализированных практически не снижается и остановилась на отметке в среднем 350 госпитализированных человек за сутки. Однако это число процентов на 70 выше, чем в промежутке между первой и второй волнами, когда госпитализировано порядка 180-190 пациентов в день», — заявил Лисовец.

Также глава ведомства подчеркнул, что новая волна вируса может обусловлена британским штмаммом. Кроме того, Дмитрий Лисовец заявил, что вакцинация может спасти население от британского вируса.