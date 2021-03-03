С 2 по 3 марта в Петербурге обследовалось на COVID-19 более 22 тысяч человек

В Петербурге зафиксировано 22 130 случая тестирования на наличие инфекции COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу за распространением «ковида» в регионе.

Известно также, что с октября гуманитарную помощь в период пандемии получили 175 096 петербуржца. За этот же период зарегистрировано 5765 заявок на помощь волонтеров пенсионерам или многодетным семьям. Так, позвонив по номеру 8-800-200-34-11, можно получить помощь в виде продуктов на дом, а также различной бытовой помощи.

Кроме того, в Петербурге продолжает успешно работать проект, созданный активистами общественной организации «Молодежь Петербурга». Так, проект #ПомогиВрачу задействовал 32 медика, работающих волонтерами в 13 петербургских поликлиниках. За весь период своей работы, им удалось обзвонить 455 «ковидных» пациентов с целью узнать самочувствие.