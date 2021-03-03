Петербуржцы на текущей неделе стали на 189% чаще заражаться коронавирусом

В Петербурге вновь выросло количество новых случаев инфицирования вирусом COVID-19. Причиной резкого роста считают прошедший праздничный день – вторник. Об этом сообщается в пресс-службе Смольного.

Согласно данным статистики, за неделю в медицинских учреждениях было зарегистрировано на 189, 08% больше случаев заражения коронавирусом, чем неделей ранее. Количество госпитализаций с диагнозом «ковид» или с пневмонией выросло на 2,26%.

При этом считается, что другие показатели идут на спад. Так, уменьшается количество активно больных вирусом COVID-19.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о более 14 тысяч тестирований на коронавирус, зафиксированных в Петербурге за минувшие сутки.