За сутки тест на коронавирус сдали более 14 тыс. петербуржцев

В Петербурге за минувшие сутки 14 328 человек сдали тесты на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме того, в городе продолжает успешную работу Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам о коронавирусе. Петербуржцы обращаются по номеру 122. За весь период работы в Петербурге было обработано 5805 таких вызовов.

Портал #мывместе также продолжает успешно функционировать. Портал занимается организацией акция в поддержку пожилых и малоимущих граждан. Здесь 1417 волонтеров, а также 1143 добровольца, прошедших обучение, обрабатывают и выполняют заявки. За время работы организация смогла помочь по 5730 заявкам.