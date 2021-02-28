За последние сутки в Ленобласти 142 человека заболели «ковидом»

За прошедшие 24 часа в Ленинградской области насчитали 142 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Жертвами коронаируса стали восемь человек. За этот же период смогли победить болезнь 183 пациента.

Кроме того, оперативный штаб по борьбе с «ковидом» сообщает, что в Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявлено 939 новых случаев заражения коронавирусом. От вируса скончалось 38 человек, а 1228 пациентов выздоровели и полностью здоровы.

Также отметим, что в России за последние сутки выявлено 11 тысяч 359 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.