В Санкт-Петербурге количество пунктов вакцинации от COVID-19 в торговых центрах увеличат до 10

Число пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, которые расположены в торговых центрах, запланировано сделать больше с нынешних пяти до десяти.

Об этом проинформировал губернатор города Санкт-Петербург Александр Беглов в эфире телеканала "78" в четверг, 25 февраля.

"У нас на сегодняшний день открыто 128 пунктов для вакцинирования. Мы открыли пять экспериментальных пунктов в торговых центрах и планируем еще пять пунктов открыть в торговых центрах", - рассказал Беглов.

Как говорит губернатор, пункты вакцинации против коронавируса в ТЦ открываются по причине их удобства для горожан Петербурга.

"Эти пункты оборудованы всем необходимым. Там есть врач, который должен осмотреть [желающего сделать прививку], и после этого уже тогда вводится вакцина", - добавил Беглов.