В Санкт-Петербурге и Ленобласти "Яндекс.Такси" запустит амнистию водителей

Сервис "Яндекс.Такси" запустил тестирование системы амнистии для автомобилистов. При помощи этой системы заблокированные таксисты будут иметь возможность вернуться к работе.

Запуск пилотного проекта планируется в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Данные регионы будут в числе первых в России, где таксисты смогут обжаловать свою блокировку.

В пресс-службе "Яндекс.Такси" рассказали, что каждый индивидуальный случай будет рассматриваться представителями сервиса. Процесс обжалования будет занимать около 15 суток.

Перед группой экспертов поставлена задача выяснить, соответствует ли обращение формальным требованиям. Говорится, что к рассмотрению не будут допускают тяжёлые случаи.