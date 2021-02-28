В Санкт-Петербурге за сутки на коронавирус протестировали 20 337 человек

В Санкт-Петербурге продолжаются тестирования на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки врачи провели 20 337 тестов.



Об этом проинформировали в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, за указанный срок было обработано 2 707 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, которые связанным с коронавирусной инфекцией. С пятого октября 2020 года на портале #мывместе были зарегистрировано 1416 волонтеров Петербурга. Они прошли обучение и аккредитацию, по информации с сайта это 1 143 человека. Добровольцы обработали 5 665 заявок.