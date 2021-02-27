Количество прививочных пунктов в ТЦ Петербурга увеличится в 2 раза

В ближайшее время в Петербурге планируют увеличить в два раза количество прививочных центров, расположенных в ТЦ. Об этом сообщают в Смольном.

На данный момент в Северной столице в торговых центрах работают пять пунктов вакцинации.

«Для горожан это удобно. Предварительная запись не нужна», – отмечает Александр Беглов.

Кроме того, 27 февраля глава города проверил работу одного из таких пунктов, расположенного в ТРК «ГрандКаньон», подметив, что пункты в ТЦ актуальны для молодого поколения.

Известно, что за период массовой вакцинации прививки сделали 234 тысячи жителя Петербурга.