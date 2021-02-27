За сутки в Петербурге сдали тесты на «ковид» более 26 тысяч человек

В пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщили о 26 тыс. 358 петербуржцах, сдавших тесты на наличие вируса COVID-19. Данные предоставлены за минувшие сутки.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с COVID-19 продолжает свою работу. Горожане могут позвонить по номеру 122 и получить необходимую консультацию или помощь. За минувшие сутки в службу поступило более 3 тысяч обращений.

Кроме того, портал #мывместе обрабатывает заявки и помогает петербуржцам. С октября было обработано более 5 тысяч заявок. Портал помогает одиноким или малообеспеченным людям, а также пенсионерам и многодетным семьям.