Санкт-Петербург возглавляет список регионов РФ по числу выздоровевших от COVID-19

Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге за сутки выросло с 947 до 951. Об этом сегодня, 27 февраля сообщают в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Санкт-Петербург всё ещё продолжает держаться на второй позиции по заболеваемости в России. На первом месте остаётся Москва, в столице 1 825 новых случаев заражений.

Зато петербуржцы активно выздоравливают: за сутки были выписаны 2 538 человек (в сравнении 1 667 днём ранее), в то же время в Москве - 2 008 (2 243 накануне).

По всей России за прошедшие сутки выписали больше 16 000 пациентов, которые переболели COVID-19, что на 4 400 больше, чем количество новых заражённых.

За время пандемии в стране было выявлено больше 4,2 миллиона заболевших коронавирусом, выздоровели почти 3,8 миллиона, 85 743 тысяч умерли.