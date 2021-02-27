Каждый четвёртый петербуржец не приходит на второй этап вакцинации от COVID-19

Каждый четвёртый горожанин Санкт-Петербурга не появляется на втором этапе прививания и не получает вторую дозу вакцины "Спутник V" через 21 день.

Такую тенденцию отметили сами горожане, которые вели обсуждение о вакцинации в социальных сетях.

По словам чиновников из комитета здравоохранения, на деле не более одного процента городских жителей не получают вторую дозу вакцины. Это можно объяснить тем, что некоторые граждане не соблюдают строгий промежуток в 21 день между вакцинациями, а некоторые к моменту второго этапа заболевают, в том числе ОРВИ.