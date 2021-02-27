Количество новых пациентов с COVID-19 в Петербурге снизилось на 27%

Суточное количество заболевших коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге снизилось на 26,79 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Об этом информируют данные отчёта координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге.



Более того, отмечается постепенное снижение количества госпитализаций, а также число горожан, которые проходят лечение от коронавируса дома. Тенденция снижения заболеваемости сохраняется.

В Санкт-Петербурге по состоянию на 26 февраля развёрнуто 7 759 инфекционных коек, из которых 30 процентов остаются свободными. Остальные медицинские учреждения, ранее принимавшие ковид-больных, вернулись к плановому режиму работы.



Чтобы избежать нового всплеска заражения инфекцией, петербуржцам необходимо продолжать соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Также снижению распространения коронавирусной инфекции способствует вакцинация.