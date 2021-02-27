Роспотребнадзор рекомендует продлить масочный режим в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге власти города планируют как можно дольше соблюдать масочный режим. Об этом сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирину Чхинджерию.

Ирина Чхинджерия отметила, что в Санкт-Петербурге сезон ОРВИ продолжается долгое время. Она добавила, что большое количество пациентов с коронавирусной инфекцией может появиться и в апреле.

По информации от представителя ведомства, в Санкт-Петербурге было зафиксировано улучшение эпидемиологической обстановки. Однако на данный момент важно продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, рассказала Чхинджерия. Она также добавила, что данные правила останутся актуальными на длительный период времени.

При этом специалист сообщила, что местные петербуржцы могут рассчитывать на увеличение количества гостей на различных мероприятиях. Эти изменения могут вступить в силу лишь в том случае, если в городе будет стойкое снижение заболеваемости коронавирусом.