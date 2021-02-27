  • 27 Февраль 2021
USD 27.02.2021 74.4373 +0.9626
USD ММВБ 00:05 73.5109  
EUR 27.02.2021 90.3743 +0.8748
EUR ММВБ 00:05 89.7676  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Роспотребнадзор рекомендует продлить масочный режим в Санкт-Петербурге

Автор:

Темы дня

Масочный режим будет сохраняться как можно дольше.

В Санкт-Петербурге власти города планируют как можно дольше соблюдать масочный режим. Об этом сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирину Чхинджерию.

Ирина Чхинджерия отметила, что в Санкт-Петербурге сезон ОРВИ продолжается долгое время. Она добавила, что большое количество пациентов с коронавирусной инфекцией может появиться и в апреле.

По информации от представителя ведомства, в Санкт-Петербурге было зафиксировано улучшение эпидемиологической обстановки. Однако на данный момент важно продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, рассказала Чхинджерия. Она также добавила, что данные правила останутся актуальными на длительный период времени.

При этом специалист сообщила, что местные петербуржцы могут рассчитывать на увеличение количества гостей на различных мероприятиях. Эти изменения могут вступить в силу лишь в том случае, если в городе будет стойкое снижение заболеваемости коронавирусом.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    24.02.21
    Как вызвать врача или медсестру на дом, какие услуги оказываются в домашних условиях
    24.02.21
    80-летний юбилей производитель Jeep отметит выпуском электромобиля
    23.02.21
    Почему делегировать уборку квартир под аренду выгодно?
    19.02.21
    Старт продаж – ЖК «Стрижи в Невском 2» от Setl Group
    15.02.21
    «Центр трудовых ресурсов» и холдинг «Бронка Групп» подписали важное соглашение о сотрудничестве
    05.02.21
    Оригинальная косметика NYX Professional с доставкой по России
    22.01.21
    Как наладить отношения с деньгами?
    20.01.21
    Рецепты счастья - в фильме «Я - настоящий. Жизнь на максимум»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram