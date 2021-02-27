Вакцинацию против COVID-19 могут пройти только россияне на территории России - сообщил Комздрав

В обязательный перечень документов, который необходимо предоставить пациенту в пункте вакцинации, также входят СНИЛС и полис медицинского страхования.

По номеру СНИЛС после прививания выдают сертификат о прививках на сайте государственных услуг.

То есть на прививку не имеют право претендовать родственники граждан РФ, которые проживают за границей, а также которые посещают своих близких и родных, но не обладают российским гражданством.

Об этом проинформировал первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана.