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За сутки почти 1000 петербуржцев заразились «ковидом»

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© Фото: pixabay.com

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За весь период пандемии в городе заболело 362 тысячи человек.

В Северной столице инфекцией COVID-19 за минувшие сутки заразилось 913 жителей города. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией коронавируса.

За весь период пандемии, вызванной «ковидом», в Петербурге заразилось вирусом более 362 тысяч человек. По России за минувшие сутки зафиксировано 11 823 случая заражения коронавирусной инфекцией среди граждан страны.

Общая статистика по стране за весь период пандемии зафиксировало 4,1 млн пациентов с диагнозом COVID-19.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о вероятном новом всплеске заболеваемости «ковидом» в России, который прогнозируют специалисты.

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