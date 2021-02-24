Сразу в пяти ТЦ начали вакцинацию петербуржцев

Олег Эргашев, вице-губернатор города на Неве, сообщил, что вакцинация в ТЦ Петербурга уже начата. Так, горожане смогут вакцинироваться в «Жемчужной Плазе», «Сити Молле», «Невском Центре», «Охта Молле» и «Европолисе».

Для вакцинирования в зданиях оборудовали специальные помещения. Теперь в ТЦ есть зона для обследования и регистрации граждан. Примечательно, что процедура идет в порядке живой очереди. Однако запись все же необходима. Внести себя в список на очередь можно через регистратуру в своей поликлинике, либо можно воспользоваться городским порталом «Здоровье петербуржца».

На данный момент ситуация с заболеваемость вирусом COVID-19 в целом стабильная в Петербурге. Средний показатель прироста зараженных – 1 тысяча пациентов в день.