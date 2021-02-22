Уже более 213 тыс. петербуржцев привились вакциной «Спутник V»

За все время в Санкт-Петербурге вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» уже получили свыше 213 тысяч человек. Примерно 59 тысяч петербуржцев уже полностью закончили цикл вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

За весь период в Северную столицу поставили около 330 тысяч доз вакцины «Спутник V», из которых 111 тысяч находится на данный момент в медицинских учреждениях.

Кроме того, в городе работает уже 128 пунктов вакцинации, а также 5 выездных прививочных бригад. К 24 февраля власти города планируют ввести в работу прививочные пункты в некоторых торгово-развлекательных центрах.