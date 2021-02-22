Вирусолог назвал лучшее время для прививки переболевшим Covid-19

Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии, рассказал, в какое время лучше всего идти на вакцинацию от коронавируса после того, как переболел «ковидом». Об этом он сообщил РБК.

В итоге, Чепурнов заявил о том, что лучше всего обследоваться на антитела к коронавирусной инфекции и контролировать их уровень раз в два месяца.

«Разброс колоссальный: у кого-то через пару месяцев антитела начинают сходить на нет, у кого-то, я знаю случаи, через восемь месяцев антитела по-прежнему высокие», — сообщил специалист.

Кроме того, вирусолог отметил, что если уровень антител будет находится между положительным и отрицательными значениями, то можно уже будет идти на вакцинацию.