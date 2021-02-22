За последние сутки жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 47 человек

Санкт-Петербург вновь занимает первую позицию в анти-рейтинге российских городов по суточной смертности от коронавирусной инфекции.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Северной столице зарегистрировали 47 смертей от COVID-19, тем самым Петербург опередил Москву, где жертвами вируса за последние сутки стали 41 человек.

Всего по России зафиксировали 337 летальных исходов от коронавируса.

Также отметим, что за все время пандемии в стране от «ковида» умерло 83 тысячи 630 человек. За это же время в городе на Неве жертвами COVID-19 стали 10 тысяч 834 петербуржца.