Беглов посетил пункт вакцинации во Фрунзенском районе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил пункт вакцинации от коронавируса, расположенный в поликлинике № 19 на Стрельбищенской улице во Фрунзенском районе города.

Беглов посетил поликлинику в ходе рабочего объезда района, губернатором была осуществлена проверка процесса приема посетителей в медицинском учреждении.

Напомним, всего в городе пациентов принимают 120 пунктов вакцинации, планируется открытие еще двадцати.

В поликлинике на Стрельбищенской улице в день от коронавирусной инфекции могут привиться 600 человек. В медицинском учреждении работают 3 прививочных кабинета, прием посетителей осуществляется в две смены. Беглов подчеркнул важность предоставления всем гражданам равного доступа к вакцинации.