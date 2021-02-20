24 февраля в ТРЦ Петербурга появятся пять прививочных пунктов

С начала рабочей недели в ТРЦ Петербурга откроется пять прививочных пункта. Об этом сообщает губернатор города на Неве Александр Беглов.

Пункты для вакцинации петербуржцев от инфекции COVID-19 станут первыми пунктами, расположенными в ТРЦ. В ближайшее время власти города планируют открыть еще 10 станций вакцинации в торгово-развлекательных центрах Северной столицы.

На данный момент в городе на Неве уже успешно функционируют 126 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Кроме того, работают 5 выездных бригад.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о более тысячи зараженных «ковидом» петербуржцев за минувшие сутки.