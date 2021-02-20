За последние сутки в Петербурге 1092 человека заразилось «ковидом»

В Санкт-Петербурге за последние сутки коронавирусной инфекцией заразилось 1092 петербуржца. Жертвами вируса стали еще 52 горожан.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие 24 часа от инфекции вылечилось 2696 человек. За все время пандемии в Северной столице вылечилось 284 тысячи 622 пациента, выявили случаев инфицирования 359 тыс. 654 человек. От болезни скончалось 10 тыс. 738 петербуржцев.

Кроме того, в Ленинградской области выявили 184 заболевших за прошедшие сутки. С начала пандемии в регионе выявили 34 тыс. 718 случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами вируса стали 572 человека, а смогли победить инфекцию 31 тыс. 327 пациентов.