За последние сутки в больницы Петербурга попали 443 ковид-больных

В Санкт-Петербурге продолжает расти число госпитализаций петербуржцев с коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в больницы доставили 443 человека. Это на 10,47% больше, если сравнивать с прошлой неделей.

Однако при увеличении числа госпитализаций, резко уменьшилось количество обращений за медицинской помощью больных с подтвержденным «ковидом» — на 14,55%. Также стоит отметить, что число выздоровевших также возрастает. По сравнению с прошлой неделей, на этой количество поправившихся от коронавируса выросло на 6,67%.

Кроме того, Комздрав сообщает, что госпитализировать необходимо людей от 70 лет, у которых есть подозрение на пневмонию. В случае с диабетиками, нужно класть в стационар людей в возрасте от 50 лет, даже если наблюдается легкая форма COVID-19.