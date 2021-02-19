Петербуржец пытался провезти контрабандой 35 банок финской икры

Кроме банок икры мужчина пытался провезти в РФ 100 пачек витаминов.

Житель Петербурга предпринял попытку ввезти в страну 35 банок икры фирмы «Disas», а также финские витамины. Совокупный вес груза составил 30 кг. Данная информация была предоставлена пресс-службой Северо-Западного таможенного управления.

Заместитель начальника Выборгской таможни Валерий Семенов отметил, что, судя по количеству продуктов и частоте поездок мужчины в Суоми, он приобретает товары, чтобы продавать их в дальнейшем. В отношении мужчины было возбуждено административное дело.

Ранее сообщалось о продлении запрета со стороны Финляндии для российских туристов до 18 марта в связи с распространением новых мутаций коронавирусной инфекции.