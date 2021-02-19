За последние сутки в Петербурге обследовали около 23 тыс. человек на COVID-19

Оперативный штаб по коронавирусу Петербурга сообщает, что в Северной столице за последние сутки на коронавирусную инфекцию проверили 22 тыс. 885 петербуржцев. За этот же период на номер «112» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 4934 человек.

С 5 октября волонтеров становится все больше. За все время на портале #мывместе зарегистрировалось 1395 жителей Санкт-Петербурга. За весь период выполнено около 5 370 заявок.

Около 169 тыс. 173 петербуржцев доставили гуманитарную помощь всем нуждающимся — пожилым людям, малообеспеченным многодетным семьям, а также одиноким людям.