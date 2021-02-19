В Петербурге готовятся к худшему развитию событий по «ковиду»

Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга, заявил, что власти Северной столицы готовы к новой волне корнонавирусной инфекции.

«Но в целом давайте понимать, что эпидситуация развивается по определенным законам, она волнообразна», — рассказал замглавы города.

Также Эргашев добавил, что в день госпитализируют около 500-600 человек. Кроме того, в больницы кладут около 300 петербуржцев с коронавирусом, а также 350 человек, у которых обнаруживают пневмонию, перетекающую в COVID-19.

За все время пандемии в Петербурге выявлено 357 тыс 475 случаев инфицирования «ковидом» Из них, жертвами вируса стали 10 тыс. 639 человек.