В Петербурге за сутки жертвами коронавируса стали 55 человек

За последние сутки в Санкт-Петербурге жертвами коронавирусной инфекции стали 55 петербуржцев. В субботу, 13 февраля, число смертей было на три меньше, чем сегодня.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге сообщил, что в России за прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 430 человек. Согласно суточным данным, на первом месте по смертности до сих пор находится Москва, Северная столица и Московская область.

В Ленинградской области за прошедшие 24 часа от «ковида» умерло пять человек. За все время пандемии в области зафиксировали 502 летальных исхода от вируса.