Французский политолог заявил, что Россия одерживает геополитическую победу из-за "Спутника-V"

Как отмечает политолог из франции Паскаль Бонифас, Россия одерживает геополитическую победу благодаря созданию вакцины от коронавируса.

По информации издания Quest-France, страны запада не преуспевают в «вакцинной дипломатии», которая появилась в связи с поиском вакцины и проблемами с ее распределением. Поэтому, отмечает Бонифас, геополитическая победа принадлежит России.

Эксперт отметил, что представление Путиным «Спутника-V» сначала вызывало насмешки, название вакцины напоминало о СССР и его напыщенной стратегии. Однако, вакцина действует.