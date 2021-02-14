В Петербургских больницах на ИВЛ находится 25% пациентов

По данным на конец 13 февраля, доля тяжело больных петербуржцев, имеющих диагноз «ковид» составляет 25%. Об этом сообщает Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19 в Петербурге.

Так, 260 пациентов находится в данный момент на искусственной вентиляции легких. По сравнению с показателями декабря 2020 года, количество тяжело больных продолжает расти. Тогда на ИВЛ находилось 23,1% пациентов.

На данный момент в Петербурге коечный фонд освобожден на 43,7%. Соответственно 4652 пациента с инфекцией коронавируса могут занять места. Однако с 15 февраля федеральные стационары перестанут вести прием «ковид-больных». Кроме того, Детская больница №5 им. Н.Ф. Филатова частично прекратит прием инфицированных вирусом COVID-19.