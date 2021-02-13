Эксперты назвали категорию россиян готовую носить маски после окончания пандемии

Андрей Антонов, петербургский психолог, назвал категории людей, готовых носить маски даже после окончания пандемии COVID-19. Так, в основном при отсутствии необходимости, маски оставят люди, боящиеся заразиться вирусом, даже когда риск станет незначительным. Также маски будут носить мошенники, чтобы их личность было сложнее установить.

Кроме того, психолог считает, что люди с заниженной самооценкой могут продолжить носить макси после окончания коронавирусной пандемии.

«В маске у них возникает иллюзия защиты от мнения окружающих. Они и сейчас защищаются не от вирусов, а от мнения окружающих, от того, что о них подумают и скажут», — сообщил эксперт в эфире радио Sputnik.